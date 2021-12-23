Elazığ'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler
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Elazığ'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Elazığ'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ'da motosiklet ve inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da motosiklet ve inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakiraz beldesinde motosiklet, Arındık köyünde inşaat malzemesi çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Çalınan eşyalar da bulunarak, sahiplerine teslim edildi.

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AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri

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