Elazığ'da 3 bin vişne fidanı dağıtıldı - Haberler
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Elazığ'da 3 bin vişne fidanı dağıtıldı

Elazığ'da 3 bin vişne fidanı dağıtıldı
AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ'da 40 çiftçiye vişne fidanı dağıtıldı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 40 çiftçiye vişne fidanı dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen programda, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün yüzde 70 hibe desteğiyle 40 üreticiye 3 bin vişne fidanı dağıtımı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, Elazığ'da tarımı daha ileriye taşımak için bir çok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda üreticileri desteklemek için vişne fidanı dağıttıklarını ifade eden Karahan, şöyle konuştu:

"Hem sanayisine katkıda bulunmak hem de üretim alanlarını arttırmak ve bundan ziyade modern kapama vişne meyve bahçelerini oluşturmak üzere bakanlığımız tarafından onaylanan yaklaşık 100 bin liralık bir proje ile 40 çiftçimize 120 dekar alanda dikilmek üzere 3 bin fidanı dağıtımı yaptık."

AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri

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