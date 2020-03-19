Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde ikinci deprem Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde ikinci deprem Elazığ'da 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından 3.7'lik bir deprem daha meydana geldi.

Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde ikinci deprem

ELAZIĞ - Elazığ'da 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından 3.7'lik bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.21'de yine merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 16 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Öteyandan İlk meydana gelen 5.0'lık deprem nedeniyle kentte itfaiye ve AFAD harekete geçip bir çok noktayı kontrol etti.Şuana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA