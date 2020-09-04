Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem
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Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem
04.09.2020 19:22 | Son Güncelleme: 04.09.2020 19:27

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19.02 sıralarında merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde olan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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