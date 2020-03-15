Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 11.41'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 16 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.



En yakın yerleşim yerinin Gözeli köyü olduğu deprem kent merkezinde de hafif şekilde hissedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA