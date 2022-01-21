Elazığ'da 3,6 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Elazığ'da 3,6 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 3,6 büyüklüğünde deprem
AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ'ın Sivrice ilçesi Kavallı köyünde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SİVRİCE, ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesi Kavallı köyünde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.39'da merkez üssü Sivrice Kavallı köyünde 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,16 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Elazığ Valiliğinden depreme ilişkin yapılan açıklamada, "An itibariyle ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup, olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmamız devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

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AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri

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