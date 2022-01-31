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Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KARAKOÇAN, ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 09.06 sıralarında Karakoçan ilçesi merkez üssü olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 6.99 kilometre olarak bildirildi. İlçede deprem hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi.

(Kamil Can Kılıç/ İHA)

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İhlas Haber Ajansı - Güncel

Karakoçan, Elazığ, Deprem, AFAD, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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