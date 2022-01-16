Elazığ'da 3,3 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Elazığ'da 3,3 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 3,3 büyüklüğünde deprem
AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.17'de merkez üssü Sivrice olan 3,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 8,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Elazığ Valiliğinden depreme ilişkin yapılan açıklamada, "An itibarıyla ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup, olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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