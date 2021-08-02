Elazığ'da 286 depremzede için kura çekimi
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Elazığ'da 286 depremzede için kura çekimi

Elazığ'da 286 depremzede için kura çekimi
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, geçen yıl meydana gelen 6.8'lik depremin ardından 286 afetzede için Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) Mustafapaşa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 350 konut arasından kura çekimi yapıldı.

ELAZIĞ'da, geçen yıl meydana gelen 6.8'lik depremin ardından 286 afetzede için Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) Mustafapaşa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 350 konut arasından kura çekimi yapıldı.

Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından TOKİ tarafından afetzedelere yönelik konutların inşa çalışmaları sürüyor. Mustafapaşa Mahallesi'nde hak sahibi olan 286 kişi için 350 konut arasından kura çekimi yapıldı. İl Özel İdaresi'nde noter huzurunda yapılan kura çekiminden 2 gün sonra anahtarların hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu, 24 Ocak 2020'de meydana gelen deprem sonrası Mustafapaşa Mahallesi'nin kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edildiğini belirterek, "Bu kapsamda 4 etap halinde inşaatlar devam etti ve bugün itibarıyla birinci etapta toplam 350 adet konutumuz tamamlanmış bulunmaktadır. Daha önce bu alanda 286 hak sahibimiz bulunmaktaydı, şimdi daha önceki durumuna göre aynı adada ve aynı katta üçüncü noterimiz huzurunda kuralar çekilecek. İnşallah çarşamba gününden itibaren de anahtarlar hak sahiplerine dağıtılacaktır. Hak sahiplerine konutlarımız hayırlı, uğurlu olsun" dedi. 


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Elazığ'da 286 depremzede için kura çekimi
Elazığ'da 286 depremzede için kura çekimi
Elazığ'da 286 depremzede için kura çekimi
Elazığ'da 286 depremzede için kura çekimi
Elazığ'da 286 depremzede için kura çekimi
Elazığ'da 286 depremzede için kura çekimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

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