Elazığ'da 285 deprem konutu için kura çekildi

Elazığ'da, geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen depremde evleri yıkılanlar için Mustafapaşa Mahallesi'nde 1. etapta yapımı tamamlanan 350 konuttan 285'i için kura çekimi yapıldı.

Elazığ'da, geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen depremde evleri yıkılanlar için Mustafapaşa Mahallesi'nde 1. etapta yapımı tamamlanan 350 konuttan 285'i için kura çekimi yapıldı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin hayatını kaybettiği, 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Mustafapaşa Mahallesi'nde 1. etapta yapımı tamamlanan 350 konuttan 285'i için İl Özel İdaresi'nde kura çekimi dolayısıyla program düzenlendi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu, törende yaptığı konuşmada, Elazığ'da yaşanan depremden sonra Mustafapaşa Mahallesi'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kentsel dönüşümün başlatıldığını söyledi.

Mustafapaşa Mahallesi'ndeki konutların 4 etap şeklinde planlandığını aktaran Şişecioğlu, "Bugün itibarıyla 1. etapta 350 konutumuz tamamlandı. Daha önce bu alanda 285 hak sahibimiz bulunuyordu. Şimdi herkesin yaşadığı kata göre, noterimiz huzurunda kura çekilecek. Çarşamba günü de anahtarlar hak sahiplerine dağıtılacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk