Elazığ'da 28 katlı bina, fırtına ile tehlike oluşturdu şeritle yollar kapatıldı
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Elazığ'da 28 katlı bina, fırtına ile tehlike oluşturdu şeritle yollar kapatıldı

Elazığ'da 28 katlı bina, fırtına ile tehlike oluşturdu şeritle yollar kapatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'ın ikiz kuleleri olarak bilinen ancak henüz tamamen tamamlanmayan 28 katlı binaların fırtına ile camı söküldü, sıvaları yine döküldü.

Elazığ'ın ikiz kuleleri olarak bilinen ancak henüz tamamen tamamlanmayan 28 katlı binaların fırtına ile camı söküldü, sıvaları yine döküldü. Bunun üzerine tehlike oluşturan binanın çevresinden geçen yollar polis şeridiyle kapatılarak önlem alınmaya çalışıldı.

Meteroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin uyardığı kuvvetli rüzgar ve fırtına dünden itibaren kentte ara ara etkili oluyor. Kuvvetli rüzgar fırtına nedeniyle kentte tehlikeli anlar da yaşanıyor. Merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Acemgülü Sokak'ta yapılan ancak henüz tamamen bitmeyen 28 katlı binanın sıvaları fırtına nedeniyle ikinci kez döküldü, bir pencere ise yerinden sökülerek aşağı düştü. Ara ara dökülmeye devam eden sıvalar nedeniyle, polis herhangi bir olumsuzluğun önüne geçmek için bölgeye çıkan yolu 3 taraftan da şeritle kapattı.

Öte yandan, meteoroloji bugün içinde Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için yer yer saatte 40 ile 70 kilometre arasında kuvvetli rüzgar, 80 ile 90 kilometre hızda fırtına beklendiğini duyurarak uyardı. - ELAZIĞ

Elazığ'da 28 katlı bina, fırtına ile tehlike oluşturdu şeritle yollar kapatıldı
Elazığ'da 28 katlı bina, fırtına ile tehlike oluşturdu şeritle yollar kapatıldı
Elazığ'da 28 katlı bina, fırtına ile tehlike oluşturdu şeritle yollar kapatıldı
Elazığ'da 28 katlı bina, fırtına ile tehlike oluşturdu şeritle yollar kapatıldı
Elazığ'da 28 katlı bina, fırtına ile tehlike oluşturdu şeritle yollar kapatıldı
Elazığ'da 28 katlı bina, fırtına ile tehlike oluşturdu şeritle yollar kapatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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