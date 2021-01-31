Elazığ'da 269 köy yolu ulaşıma kapandı; ekiplere baklava ikramı
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Elazığ'da 269 köy yolu ulaşıma kapandı; ekiplere baklava ikramı

31.01.2021 16:37 | Son Güncelleme: 31.01.2021 16:44
Elazığ'da 269 köy yolu ulaşıma kapandı; ekiplere baklava ikramı

ELAZIĞ'da, etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 269 köy yolu ulaşıma kapandı.

ELAZIĞ'da, etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 269 köy yolu ulaşıma kapandı. Vali Erkaya Yırık, yol açma çalışmalarını sürdüren karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek, tatlı ikramında bulundu.

Elazığ'da iki gündür etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle 269 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Vali Erkaya Yırık, Koçharman, Bölüklü, Sakabaşı ve Akçakale grup köy yolunda çalışma yapan ekipleri ziyaret ederek, kapalı köy yolları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Yırık, daha sonra ekiplere tatlı ikramında bulundu.

 


Elazığ'da 269 köy yolu ulaşıma kapandı; ekiplere baklava ikramı
Elazığ'da 269 köy yolu ulaşıma kapandı; ekiplere baklava ikramı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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