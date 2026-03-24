Elazığ'da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu.

Olay, Mustafa Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki A.T. evinde ölü bulundu. İhbar üzerine adrese emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde T.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, T.'nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı