Elazığ'da 26 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Elazığ'da 26 kaçak cep telefonu ele geçirildi

ELAZIĞ'da jandarma tarafından durdurulup, arama yapılan otomobilde gümrük kaçağı 26 cep telefonu ele geçirildi, sürücü A.T. gözaltına alındı.

10.11.2019 13:03 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:03
Elazığ'da 26 kaçak cep telefonu ele geçirildi

ELAZIĞ'da tarafından durdurulup, arama yapılan otomobilde gümrük kaçağı 26 cep telefonu ele geçirildi, sürücü A.T. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.T. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada ülkeye faturasız getirildiği belirlenen 26 cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonlarına el konulurken, sürücü A.T. gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
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