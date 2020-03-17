Elazığ'da 250 toplu taşıma aracı dezenfekte edildi ELAZIĞ Belediyesi ve Şoförle Odası Başkanlığı çalışmalarıyla kent genelinde günde 250 toplu taşıma aracı, koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte ediliyor.

ELAZIĞ Belediyesi ve Şoförle Odası Başkanlığı çalışmalarıyla kent genelinde günde 250 toplu taşıma aracı, koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte ediliyor.

Elazığ Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü ve Şoförler Odası Başkanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında kentteki toplu taşıma araçlarının dezenfekte edilmesi amacıyla ortak çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından minibüs, taksi ve servisler başta olmak üzere günlük 250 toplu ulaşım aracı dezenfekte ediliyor.

Elazığ Şoförler Odası Başkanı Şevket Toraman, toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmalarının aralıksız süreceğini söyledi.

Kaynak: DHA