Elazığ'da 250 gram eroinle yakalanan zanlı gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da 250 gram eroinle yakalanan zanlı gözaltına alındı

AA, İsmail Şen - Güncel
 - Güncelleme:
Elazığ'da 250 gram eroinle yakalanan zanlı gözaltına alındı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda üzerinde 250 gram eroin bulunan zanlı gözaltına alındı.

ANKARA (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda üzerinde 250 gram eroin bulunan zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışma sonucu şüpheli S.K'nin Van'dan Ankara'ya uyuşturucu sevk edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, takibe aldıkları şüphelinin bulunduğu aracı Elazığ'da kent girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada küçük parçalar halinde ambalajlanmış 250 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / İsmail Şen - Güncel

Uyuşturucu, Elazığ, Ankara, Eroin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title