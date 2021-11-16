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210 kilogram esrar ele geçirildi

AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 210 kilogram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen operasyonda 210 kilogram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı öne sürülen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Şüphelilerin bulunduğu aracı durduran ekipler, araçta 3 kilogram kubar esrar ve 1 kilogram skunk ele geçirdi.

Araçtaki 5 şüphelinin adreslerinde de 110 kilogram toz ve 97 kilogram da kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

210 kilogram esrar ele geçirildi

210 kilogram esrar ele geçirildi

210 kilogram esrar ele geçirildi

AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

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