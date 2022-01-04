Elazığ'da 21 suç kaydı bulunan 2 şüpheli, çaldıkları kabloları yakarken yakalandı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 21 ayrı suç kaydı bulunan 2 şüpheli, çaldıkları kabloları boş binada yakarken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde hırsızlık olayları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda boş binalarda yapılan kontroller esnasında A.G. ve F.Ç.'nin boş bir binada kablo yaktıkları görüldü. Bunun üzerine binada yapılan aramada, 7 top paketi açılmamış ve 4 top paketi açılmış, plastik kısmı soyulmuş olmak üzere toplam 11 paket bakır kablo ele geçirildi. Şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, şüphelilerin 21 ayrı suç kaydının olduğu öğrenilirken, çalınan kabloların sahiplerinin belirlenmesi için ekiplerin çalışmalarına devam ettiği bildirildi. - ELAZIĞ

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