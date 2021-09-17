Elazığ'da 21 bin ton balık üretimi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da 21 bin ton balık üretimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Elazığ'da 21 bin ton balık üretimi

Elazığ'da 162 adet işletmede geçtiğimiz sene 35 bin ton kapasite ile 21 bin ton üretim gerçekleştirildi.

Elazığ'da 162 adet işletmede geçtiğimiz sene 35 bin ton kapasite ile 21 bin ton üretim gerçekleştirildi.

Üç tarafı sularla çevrili yarımada konumunda yer alan Elazığ, 68 bin hektar su yüzey alanı ile ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı bakımından önemli bir yere sahip. Elazığ'ın Keban ve Karakaya barajlarında kurulan 162 adet alabalık yetiştiricilik tesisi 35 bin ton kurulu kapasite yaklaşık 21 bin ton üretim ile Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Yetiştiriciliğin yanında avcılık yoluyla da 17 adet kooperatif marifetiyle 150 adet ruhsatlı tekne ve yaklaşık bin kişiye iş olanağı sağlayan sektörde yıllık 500 ton civarında avcılık yoluyla aynalı sazan üretiliyor. Ayrıca, bugün Keban ilçesinde düzenlenen balıklandırma final programı ile Keban, Karakaya Baraj Gölü ve göletlere toplamda 12 milyon balık bırakıldı. Programa, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ile kurum temsilcileri katıldı.

Elazığ'ın iç sularda balık üretiminde ilk sırada yer aldığını ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, "Kurulu 162 adet işletmede bugün 35 bin ton kapasite ile geçen sene 21 bin ton üretim gerçekleştirdik. Yetiştiriciliğin yanında avcılık yoluyla da 17 adet kooperatif marifetiyle 150 adet ruhsatlı tekne ve yaklaşık bin kişinin uğraş verdiği yıllık 500 ton civarında da avcılık yoluyla aynalı sazan başta olmak üzere balık avcılığı gerçekleştiriyoruz. Bu üretmiş olduğumuz balığı Keban'da işleyerek dünyanın bir çok ülkesine ulaştırıyoruz. Bu üretimi gerçekleştirirken Elazığ ilinde balıkçılık sektörü 2000'li yıllardan sonra gelişmeye başladı" dedi.

Türkiye'nin bir çok noktasına yavru sazan balığı gönderdiklerini belirten Karahan, "Hem Elazığ'da hem Türkiye genelinde bu üretim artarak devam ediyor. 2021 yılında 10 milyon yavru sazan üretimi için hedef koyduğu programa bütün paydaşların destek ve gayretleriyle 12 milyon adet yavruyu üreterek Türkiye'de 19 ile gönderip su kaynaklarını bu balıklarla buluşturduk. Bu üretmiş olduğumuz sazan yavrusunun 2 buçuk milyon adetini Elazığ ilimizin sınırları içerisinde bulunan gölet ve barajlara aktardık" diye konuştu. - ELAZIĞ

Elazığ'da 21 bin ton balık üretimi

Elazığ'da 21 bin ton balık üretimi

Elazığ'da 21 bin ton balık üretimi

Elazığ'da 21 bin ton balık üretimi

Elazığ'da 21 bin ton balık üretimi

Elazığ'da 21 bin ton balık üretimi

Elazığ'da 21 bin ton balık üretimi

Elazığ'da 21 bin ton balık üretimi

Elazığ'da 21 bin ton balık üretimi

Elazığ'da 21 bin ton balık üretimi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Son Dakika: İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı

Son Dakika: İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı

 Atıl araziler çörek otu tarlasına dönüştü, çiftçinin yüzü güldü! Uşaklı üreticiler bu yıl 33 milyon lira kazanacak

Atıl araziler çörek otu tarlasına dönüştü, çiftçinin yüzü güldü! Uşaklı üreticiler bu yıl 33 milyon lira kazanacak

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyat açıklamasının ardından denetimler sıklaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyat açıklamasının ardından denetimler sıklaştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım Mustafa Demir
Magazin Düm Tek Tek Beren Saat
Spor Mustafa Denizli Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Elazığ'da 21 bin ton balık üretimi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 19:08:15. #1.12#