Elazığ'da 21 bin ton balık üretimi

Elazığ'da 162 adet işletmede geçtiğimiz sene 35 bin ton kapasite ile 21 bin ton üretim gerçekleştirildi.

Üç tarafı sularla çevrili yarımada konumunda yer alan Elazığ, 68 bin hektar su yüzey alanı ile ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı bakımından önemli bir yere sahip. Elazığ'ın Keban ve Karakaya barajlarında kurulan 162 adet alabalık yetiştiricilik tesisi 35 bin ton kurulu kapasite yaklaşık 21 bin ton üretim ile Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Yetiştiriciliğin yanında avcılık yoluyla da 17 adet kooperatif marifetiyle 150 adet ruhsatlı tekne ve yaklaşık bin kişiye iş olanağı sağlayan sektörde yıllık 500 ton civarında avcılık yoluyla aynalı sazan üretiliyor. Ayrıca, bugün Keban ilçesinde düzenlenen balıklandırma final programı ile Keban, Karakaya Baraj Gölü ve göletlere toplamda 12 milyon balık bırakıldı. Programa, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ile kurum temsilcileri katıldı.

Elazığ'ın iç sularda balık üretiminde ilk sırada yer aldığını ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, "Kurulu 162 adet işletmede bugün 35 bin ton kapasite ile geçen sene 21 bin ton üretim gerçekleştirdik. Yetiştiriciliğin yanında avcılık yoluyla da 17 adet kooperatif marifetiyle 150 adet ruhsatlı tekne ve yaklaşık bin kişinin uğraş verdiği yıllık 500 ton civarında da avcılık yoluyla aynalı sazan başta olmak üzere balık avcılığı gerçekleştiriyoruz. Bu üretmiş olduğumuz balığı Keban'da işleyerek dünyanın bir çok ülkesine ulaştırıyoruz. Bu üretimi gerçekleştirirken Elazığ ilinde balıkçılık sektörü 2000'li yıllardan sonra gelişmeye başladı" dedi.

Türkiye'nin bir çok noktasına yavru sazan balığı gönderdiklerini belirten Karahan, "Hem Elazığ'da hem Türkiye genelinde bu üretim artarak devam ediyor. 2021 yılında 10 milyon yavru sazan üretimi için hedef koyduğu programa bütün paydaşların destek ve gayretleriyle 12 milyon adet yavruyu üreterek Türkiye'de 19 ile gönderip su kaynaklarını bu balıklarla buluşturduk. Bu üretmiş olduğumuz sazan yavrusunun 2 buçuk milyon adetini Elazığ ilimizin sınırları içerisinde bulunan gölet ve barajlara aktardık" diye konuştu. - ELAZIĞ