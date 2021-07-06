Elazığ'da 2021 yılında 668 projeye 5 milyar 693 milyonluk destek
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Elazığ'da 2021 yılında 668 projeye 5 milyar 693 milyonluk destek

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - Haberler | Politika

Elazığ'da 2021 yılında 668 projeye 5 milyar 693 milyonluk destek Elazığ Valisi Erkaya Yırık: "2021 yılında ilimizde toplamda 5 milyar 693 milyonluk proje bedelli 668 projemiz yürütülmektedir" Elazığ'da gerçekleştirilen 2021 yılı temmuz dönemi il koordinasyon toplantısında konuşan Vali Erkaya...

Elazığ'da 2021 yılında 668 projeye 5 milyar 693 milyonluk destek

Elazığ Valisi Erkaya Yırık: "2021 yılında ilimizde toplamda 5 milyar 693 milyonluk proje bedelli 668 projemiz yürütülmektedir"

ELAZIĞ - Elazığ'da gerçekleştirilen 2021 yılı temmuz dönemi il koordinasyon toplantısında konuşan Vali Erkaya Yırık, "2021 yılında ilimizde toplamda 5 milyar 693 milyonluk proje bedelli 668 projemiz yürütülmektedir" dedi.

Elazığ İl Özel İdaresi meclis toplantı salonunda 2021 yılı temmuz dönemi il koordinasyon toplantısı düzenlendi. Vali Erkaya Yırık başkanlığında düzenlenen toplantıya, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, kaymakamlar ve belediye başkanları katıldı. Sinevizyon gösterimi destekli projelerini anlatan temsilciler, gönderilen ödenek ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Proje ve ödenekler hakkında istatistiksel veriler paylaşan Vali Erkaya Yırık, "2021 yılında ilimizde toplamda 5 milyar 693 milyonluk proje bedelli 668 projemiz yürütülmektedir. Bugüne kadar bu rakam içerisinde 2 milyara yakın kısım da harcanmıştır. 2021 yılında bu 5 milyar 893 milyonluk projelerin de 1 milyar 32 milyonluk kısım da devletimiz tarafından gönderilmiş, ödenek tahsis edilmiştir" diye konuştu.

Toplantı, daha sonra görüş alışverişi ve soru cevap kısmı ile son buldu.

Elazığ'da 2021 yılında 668 projeye 5 milyar 693 milyonluk destek
Elazığ'da 2021 yılında 668 projeye 5 milyar 693 milyonluk destek
Elazığ'da 2021 yılında 668 projeye 5 milyar 693 milyonluk destek
Elazığ'da 2021 yılında 668 projeye 5 milyar 693 milyonluk destek
Elazığ'da 2021 yılında 668 projeye 5 milyar 693 milyonluk destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak

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Elazığ'da 2021 yılında 668 projeye 5 milyar 693 milyonluk destek - Haberler
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