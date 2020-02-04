Elazığ'da 2019 model araç alev alev yandı
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Elazığ'da 2019 model araç alev alev yandı

Elazığ'da 2019 model bir otomobil, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

04.02.2020 22:57 | Son Güncelleme: 04.02.2020 23:02
Elazığ'da 2019 model araç alev alev yandı

'da 2019 model bir otomobil, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.


Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Hilalkent Mahallesi 400. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 23 AAV 827 plakalı 2019 model otomobil seyir halindeyken alev aldı. Aracın yandığını fark eden sürücü, otomobili kenara çekip inmeyi başardı. Yangının verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama riski bulunan araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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