Elazığ'da 200 Kursiyer Sertifika Aldı

Elazığ'da "Uygulamalı Girişimcilik" kursunu tamamlayan 200 kursiyere sertifika verildi.

Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Odası, İŞ-KUR ve KOSGEB işbirliğinde gerçekleştirilen "Uygulamalı Girişimcilik" kursu tamamlandı. 200 kursiyerin eğitimini tamamlamasının ardından sertifika töreni düzenlendi. Esnaf Sanatkürlar Toplantı Salonunda gerçekleşen programa Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve çok sayıda davetli ile kursiyer katıldı.

Görev süresince birçok farkı alanda hizmetlerde bulunduklarını belirten Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş;" Hizmetlerde bulunmanın amacı bireysel olarak ya da kurum etkilenmesi yada faydalanması değildir. Hizmetlerle paydaşlarla hareket etmek ilimize ve ülkemize katkı sağlamaktır. Bizde göreve gelmemizin akabinde verdiğimiz hizmetlerde paydaşlarımızla hareket ettik. Eğitimler odamız için çok önemlidir ve vazgeçilmezimizdir. Eğitimlerimizi verirken valiliğimizin, belediyemizin, kurumlarımızın ve meslek odalarımızın desteği çok olmuştur. KOSGEB eğitimlerimizi vermemizin amacı girişimci kardeşlerimizin devletimizin verdiği destekten faydalanması içindir.3 yıl içinde 720 kardeşimize eğitimle sertifikalarını verdik. Buda bizleri çok sevindiriyor"dedi.

İstihdamın artması için bu tür kursların kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan İŞKUR İl Müdürü Abdullah Balcı ise, geleceğin işadamlarına kurum olarak kendilerinin katkısı olmasının mutlu ettiğini ifade etti.

Girişimcilik eğitiminin en güzeli olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'da;" İşçi olmayın işveren olun. Elazığımız son yıllarda en fazla yeni iş yeri açılan illerden birisidir. İlimiz 2014 yılında yaşanabilir iller arasında 49 sırada iken 2017 yılında 19 sıraya yükselmiştir. Hedefimiz 2023 yılında Elazığ'ı ilk 10 arasına sokabilmektir. Yatırımlarımız ve çalışmalarımız bu doğrultuda devam edecektir" diye konuştu.

İş hayatına katılmak isteyen kadınları gördüklerinde daha mutlu olduklarını aktaran Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz'da, Elazığ'da bu güzel çalışmaların artmasını temenni ederek her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kursiyerlere sertifikasını verdi. - ELAZIĞ