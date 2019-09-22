Elazığ'da 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

22.09.2019 15:12

Elazığ'da 20 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik alınan bir istihbarat doğrultusunda tespit edilen bir otomobili takibe aldı.



Otomobili uygulama noktasında durduran ekipler, yaptıkları aramada aracın bagaj kısmına gizlenmiş satışa hazır 20 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.



Otomobil sürücüsü H.B. ile M.B, gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA