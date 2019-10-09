Elazığ'da 2 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

09.10.2019 16:00

Elazığ'da, 20 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "tehdit, kasten öldürme, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme, hükümlü ve tutuklunun kaçması, nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme" gibi 20 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası olan A.T'nin (39) Elazığ'da olduğu bilgisine ulaştı.



Ekipler, 2 yıldır firari durumda olan hükümlünün yakalanması için Akçakiraz beldesinde tespit edilen adrese düzenledikleri operasyonda, A.T'yi gözaltına aldı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan A.T, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA