Elazığ'da 2 tondan fazla taklit temizlik malzemesi ele geçirildi
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Elazığ'da 2 tondan fazla taklit temizlik malzemesi ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da 2 tondan fazla taklit temizlik malzemesi ele geçirildi Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada çeşitli markaların ismini kullanarak üretilen 2 tondan fazla taklit temizlik malzemesi ele geçirildi.

Elazığ'da 2 tondan fazla taklit temizlik malzemesi ele geçirildi

ELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada çeşitli markaların ismini kullanarak üretilen 2 tondan fazla taklit temizlik malzemesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında taklit temizlik maddesinin Elazığ'a getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine tespit edilen araç kent girişindi durduruldu. Araçta yapılan arama, bilinen bazı markaların ismi kullanılarak, kaçak üretilen 500 Litre çamaşır suyu,573 kilogram toz deterjan, 980 Litre sıvı deterjan ve 142 adet şampuan ele geçirildi.

2 tondan fazla taklit ürüne el konulurken, şüpheli İ.H.K gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Sınai Mülkiyet Kanunu'na Muhalefet" suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

Elazığ'da 2 tondan fazla taklit temizlik malzemesi ele geçirildi
Elazığ'da 2 tondan fazla taklit temizlik malzemesi ele geçirildi
Elazığ'da 2 tondan fazla taklit temizlik malzemesi ele geçirildi
Elazığ'da 2 tondan fazla taklit temizlik malzemesi ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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