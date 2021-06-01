ELAZIĞ'DA 2 TON SAHTE DETERJAN ELE GEÇİRİLDİ
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ELAZIĞ'DA 2 TON SAHTE DETERJAN ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince araçta yapılan aramada, Gaziantep'ten Elazığ'a getirilen 2 ton sahte toz deterjan ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince araçta yapılan aramada, Gaziantep'ten Elazığ'a getirilen 2 ton sahte toz deterjan ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar sonucu sahte temizlik maddesinin, Gaziantep'ten Elazığ'a getirilip, piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Ekipler, aracı tespit ederek, Hankendi yol kontrol noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 ton sahte toz deterjan ve 60 litre sahte sıvı deterjan ele geçirildi. Araçtaki F.K. ve M.Y. ise gözaltına alındı.

ELAZIĞ'DA 2 TON SAHTE DETERJAN ELE GEÇİRİLDİ
ELAZIĞ'DA 2 TON SAHTE DETERJAN ELE GEÇİRİLDİ
ELAZIĞ'DA 2 TON SAHTE DETERJAN ELE GEÇİRİLDİ
ELAZIĞ'DA 2 TON SAHTE DETERJAN ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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