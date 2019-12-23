Elazığ'da 2 şüpheli kokainle yakalandı
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Elazığ'da 2 şüpheli kokainle yakalandı

Elazığ polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı çalışmada 2 şüpheli kokainle yakalandı.

23.12.2019 16:03 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:08
Elazığ'da 2 şüpheli kokainle yakalandı

polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı çalışmada 2 şüpheli kokainle yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada kent merkezinde uyuşturucu sattığı belirlenen 2 şüphelinin adresi tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler Ü.Y. ve M.E.B. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 55 gram kokain ele geçirildi.


Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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