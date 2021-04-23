Elazığ'da 2. sınıf öğrencisi valilik koltuğuna geçti
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Elazığ'da 2. sınıf öğrencisi valilik koltuğuna geçti

Elazığ'da 2. sınıf öğrencisi valilik koltuğuna geçti
Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Vali Lütfullah Bilgin İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencisi Beyza Zorlu'ya devretti.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Vali Lütfullah Bilgin İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencisi Beyza Zorlu'ya devretti.

Valilik koltuğuna oturan Zorlu, vali olarak koltuğa oturduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Eğitimin en önemli konu olduğunu vurgulayan Zorlu, "Okullarımızın açık kalabilmesi için herkesin maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istiyorum. İnanıyorum ki bu aziz memleketteki her vatandaşımız bunu başaracaktır." dedi.

Ülke olarak salgın sürecinde de eğitimin en iyi şekilde yürütüldüğünü kaydeden Zorlu, EBA'nın çok güçlü bir yapıya sahip olduğunu, bu konuda bir çok ülkeden daha da ileride olduklarını belirtti.

Zorlu, İl Emniyet Müdürü Celal Sel'den denetimlerin artırılmasını istedi.

Vali Yırık, konuklarının bayramını kutlayarak temsili valiye duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Yırık, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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