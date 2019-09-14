Elazığ'da "2. Salçalı Köfte Festivali"

14.09.2019 17:56

Elazığ'da düzenlenen "2. Salçalı Köfte Festivali" yoğun ilgi gördü.

Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası Başkanlığınca organize edilen festival Valilik meydanında gerçekleştirildi.

Festivalde konuşan Vali Vekili Uhut Emre Koyuncu, bu tür festivallerin geleneksel olarak yapılmasının şehrin tanıtımı açısından önemine değindi.

Salçalı köftenin Elazığ'a özel bir lezzet olduğunu vurgulayan Koyuncu, "Elazığ, kadim tarihi, kültürü, özgün sanatı ve musikisinin yanı sıra yöresel yemekleri ile de hatırı sayılır illerden birisi. Bu tür lezzetlerin yerinden tadılması gerekir." dedi.

Festivalin ikincisinin gerçekleştirildiğine işaret eden Koyuncu, "Bu organizasyonda, teröre inat birlik ve dirlik, teröre inat hayat diyoruz. Gerçekten bu gastronomi unsuru ilimize hayat katıyor. Elbette bu çeşitliliğin marka değer olarak tanıtılması, duyurulması, anlatılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da kente has salçalı köftenin damak tadıyla, farklı sunumu ve samimi mekanlarıyla ilgi gördüğünü aktardı.

"Bu tür festivaller ilimizin tanıtımı noktasında çok önem arz ediyor. Bundan sonraki süreçte de bu tür festivallerin, bu tür tanıtımların yanında olacağız." diyen Şerifoğulları, şunları kaydetti:

"Elazığ kültür, musiki, sanat şehri. 14 medeniyeti bünyesinde barındıran 4 bin yıllık kadim bir şehir. Ama bu şehrin tanımlamasında eksik bıraktığımız, unuttuğumuz, tanıtımını yapamadığımız gastronomi alanı var. Gastronomi noktasında Elazığ Türkiye'de Antep'ten sonra ikinci sırada. Elazığ'ın yöresel yemeklerinin tanıtımı noktasında kurum ve kuruluşların desteğiyle elimizden geldiğince mücadelemizi vereceğiz."

Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Zülfü Tarhan da verdikleri büyük emek sonrası kentte bu festivalin ikincisini düzenlediklerini söyledi.

"Festivaller bizleri ortak paydada birleştiren, kaynaştıran, değerlerimizi öğrenmemize yardımcı olan çok önemli kültürel etkinliklerdir." ifadesini kullanan Tarhan, bu festivalin sürmesini diledi.

İki gün sürecek festivalde 5 bin kişiye salçalı köfte dağıtılacak. Festivalde, tiyatro gösterisi, köfte yarışması gibi çeşitli etkinler de yer alacak.

Kaynak: AA