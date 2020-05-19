Elazığ'da 2 kişiyi yaralayan 3 şüpheli gözaltına alındı
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Elazığ'da 2 kişiyi yaralayan 3 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da bir iş yerinde 2 kişiyi yaralayan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da 2 kişiyi yaralayan 3 şüpheli gözaltına alındı
19.05.2020 16:16 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:16

Elazığ'da bir iş yerinde 2 kişiyi yaralayan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dün kent merkezindeki bir markete gelerek işletme sahibini kesici aletle yaralayıp kardeşini de darp eden 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda olaya ilişkin O.B, A.S. ve G.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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