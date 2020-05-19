Elazığ'da 2 kişiyi yaralayan 3 şüpheli gözaltına alındı
Elazığ'da bir iş yerinde 2 kişiyi yaralayan 3 şüpheli gözaltına alındı.
19.05.2020 16:16 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:16
Elazığ'da bir iş yerinde 2 kişiyi yaralayan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dün kent merkezindeki bir markete gelerek işletme sahibini kesici aletle yaralayıp kardeşini de darp eden 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışma sonucunda olaya ilişkin O.B, A.S. ve G.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA