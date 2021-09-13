Elazığ'da 2 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı - Haberler
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Elazığ'da 2 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Elazığ'da 2 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı

Elazığ'da 2 kişinin yaralandığı kaza anı, başka bir araçtan çekim yapan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da 2 kişinin yaralandığı kaza anı, başka bir araçtan çekim yapan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, Kovancılar-Tunceli karayolu mevkiinde meydana geldi. 06 PUN 13 plakalı minibüs, sola girmeye çalışan 23 ES 969 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan İ.Y. ve C.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise yolda seyir halinde olan ve araba sürmeyi öğrenen bir arabada alınan cep telefonu kaydına saniye saniye yansıdı.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)

Elazığ'da 2 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı

Elazığ'da 2 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı

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