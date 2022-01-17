Elazığ'da 2 kişi elektrik kablosu çalarken suçüstü yakalandı
AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Elazığ'da elektrik kablosu çalarken suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da elektrik kablosu çalarken suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Meşeli köyü yakınlarında devriye görevi sırasında merdiven yardımıyla çıktıkları elektrik direğinde enerji nakil kablosunu kesmeye çalışan 2 şüpheliyi fark etti.
Ekipler, biri direkte bulunan diğeri merdiveni tutan şüphelileri suçüstü yakaladı.
Olay yerinde yapılan aramada kesilmiş yaklaşık 300 metre elektrik kablosu bulundu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri