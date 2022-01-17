Elazığ'da 2 kişi elektrik kablosu çalarken suçüstü yakalandı - Haberler
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Elazığ'da 2 kişi elektrik kablosu çalarken suçüstü yakalandı

Elazığ'da 2 kişi elektrik kablosu çalarken suçüstü yakalandı
AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da elektrik kablosu çalarken suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da elektrik kablosu çalarken suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Meşeli köyü yakınlarında devriye görevi sırasında merdiven yardımıyla çıktıkları elektrik direğinde enerji nakil kablosunu kesmeye çalışan 2 şüpheliyi fark etti.

Ekipler, biri direkte bulunan diğeri merdiveni tutan şüphelileri suçüstü yakaladı.

Olay yerinde yapılan aramada kesilmiş yaklaşık 300 metre elektrik kablosu bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Enerji, Elazığ, Güncel, Haber

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