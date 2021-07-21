Elazığ'da 2 kilogram esrar ele geçirildi

Elazığ'da 2 kilogram esrar ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

Elazığ'da 2 kilogram esrar ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışması sonucu şüpheli M.S.K'nıin il dışından kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Takibe aldıkları şüphelinin yolcu olarak bulunduğu aracı yol kontrol noktasında durduran ekipler, narkotik köpeği "Mişa" ile arama yaptı.

Aramada şüphelinin üzerine gizlediği 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen