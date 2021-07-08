Elazığ'da 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
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Elazığ'da 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

Elazığ'da 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ'da 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

Elazığ'da 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Y.G'nin Arıcak ilçesinde bulunan evinde uyuşturucu sakladığı bilgisine ulaştı.

Evi tespit eden ekipler, narkotik köpek ile evde yaptıkları aramada, ahşap dolabın içerisine zulalanmış 2 kilo 500 gram esrar buldu.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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