Elazığ'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

01.11.2019 11:32

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada bir evden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir evde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında evden 1 adet kamera, 1 adet av tüfeği, 2 adet bakır kazan ile çeşitli el aletlerini çalan şüphelilerin Ü.D. ve M.A. olduğu belirlendi. Şüpheliler polis tarafından bir araç içinde tespit edilip yakalandı.



Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece "Nitelikli Hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA