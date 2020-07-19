Elazığ'da 2 gün süren orman yangını söndürüldü
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Elazığ'da 2 gün süren orman yangını söndürüldü

Elazığ'da yaklaşık 2 gündür süren yangın, ekiplerin yoğun çabası ile söndürüldü.

Elazığ'da 2 gün süren orman yangını söndürüldü
19.07.2020 11:34 | Son Güncelleme: 19.07.2020 11:38

Elazığ'da yaklaşık 2 gündür süren yangın, ekiplerin yoğun çabası ile söndürüldü. Yangında yaklaşık 60 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yangın, Maden ilçesi Tekevler bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, rüzgar, kuru otlar ve sıcak havanın etkisiyle kısa sürede tüm ormanlık alana yayıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Elazığ Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner de 2 gün boyunca bölgede ekipleri koordine etti. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 60 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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