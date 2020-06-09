Elazığ'da 2 grup arasında kavga 2 yaralı Elazığ'da 2 grup arasında kavga: 2 yaralı ELAZIĞ'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da 2 grup arasında kavga: 2 yaralı



ELAZIĞ'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi'nde akşam saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, kavgaya karışanları gözaltına aldı. Kavgada yaralanan 2 kişi ise çağrılan

- Elazığ

Kaynak: DHA