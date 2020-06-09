Elazığ'da 2 grup arasında kavga 2 yaralı
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Elazığ'da 2 grup arasında kavga 2 yaralı

Elazığ'da 2 grup arasında kavga: 2 yaralıAhmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

09.06.2020 03:22 | Son Güncelleme: 09.06.2020 03:29

Elazığ'da 2 grup arasında kavga: 2 yaralı

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi'nde akşam saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, kavgaya karışanları gözaltına aldı. Kavgada yaralanan 2 kişi ise çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da 2 grup arasında kavga 2 yaralı

Kaynak: DHA

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