Elazığ'da 2 bina karantinaya alındı
Elazığ'da 2 bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
05.06.2020 23:11 | Son Güncelleme: 05.06.2020 23:11
Elazığ'da 2 bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Alınan bilgiye göre, Rızaiye Mahallesi Yıldızbağları Sokak'taki bir apartmana il dışından misafirliğe gelen kişinin testi pozitif çıktı.
Bunun üzerine toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, apartmanda karantina şartlarının uygulanmasına karar verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tedbirler kapsamında karantina uygulanan apartmanın giriş çıkışlarına şerit çekti, bina sakinlerini karantina uygulaması konusunda bilgilendirdi.
Öte yandan, Hilalkent Mahallesi'ndeki bir binanın da karantinaya alındığı öğrenildi.
Kaynak: AA