Elazığ'da 2 bina karantinaya alındı
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Elazığ'da 2 bina karantinaya alındı

Elazığ'da 2 apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Elazığ'da 2 bina karantinaya alındı
23.05.2020 16:33 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:33

Elazığ'da 2 apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Çaydaçıra Mahallesi'nde bir sitede yaşayan aileye il dışından bayram ziyareti için gelen bir kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, kamu sağlığının korunması amacıyla 36 daireden oluşan binada bulunan 104 kişi evlerinde karantinaya alındı.

Öte yandan, Sürsürü Mahallesi'ndeki bir apartmanda, yine il dışından geldiği belirlenen bir kişinin test sonucunun pozitif çıkması üzerine apartmanda karantina uygulamasına karar verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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