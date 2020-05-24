Elazığ'da 2 bina daha koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
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Elazığ'da 2 bina daha koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 bina daha karantinaya alındı.

Elazığ'da 2 bina daha koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
24.05.2020 21:35 | Son Güncelleme: 24.05.2020 21:35

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 bina daha karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, bayram öncesi il dışından kente yakınlarını ziyarete gelen 2 kişinin Kovid-19 belirtileri göstermesi üzerine kaldırıldıkları hastanede yapılan test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, 2 kişinin misafir olarak kaldıkları Fevzi Çakmak ve Olgunlar Mahallesi'nde bulunan 2 apartman geçici süreyle karantinaya alındı.

Kentte dün, Çaydaçıra ve Sürsürü Mahallesi'nde bulunan iki apartman, Kovid-19 vakası görülmesi üzerine karantinaya alınmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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