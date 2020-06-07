Elazığ'da 2 bin rakımda dikenli tellere takılan kuzuyu haberciler kurtardı Elazığ'da 2 bin rakımda dikenli tellere takılan kuzuyu haberciler kurtardı Elazığ'da Hazar baba Dağı'nın tepesinde dikenli tellere takılıp mahsur kalan kuzu, bölgeden geçen gazeteciler tarafından fark edilerek kurtarılıp, jandarma ekiplerine teslim edildi.

Elazığ'da 2 bin rakımda dikenli tellere takılan kuzuyu haberciler kurtardı

ELAZIĞ - Elazığ'da Hazar baba Dağı'nın tepesinde dikenli tellere takılıp mahsur kalan kuzu, bölgeden geçen gazeteciler tarafından fark edilerek kurtarılıp, jandarma ekiplerine teslim edildi.

Olay, Sivrice İlçesi Hazar Baba Dağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 4 mevsim doğal güzelliği ile bilinen 2 bin 350 rakımlı Hazar Baba Dağı'na haber amaçlı giden İhlas Haber Ajansı ve Kanal 23 Televizyonunun muhabirleri, yaklaşık 2 bin rakımda sürüden ayrılıp kaybolduğu tahmin edilen bir kuzunun bölgede çevrili olan dikenli tellere takıldığını fark etti. Haber ekibi, araçtan inerek kuzuyu önce dikenli tellerden kurtardı, ardından da su verdi. Daha sonra otomobile alınan kuzu, Hazar Baba Dağı'na giden yolda bulunan jandarma güvenlik noktasına ulaştırıldı. Burada kuzu jandarma ekiplerine teslim edildi.

Jandarma ekiplerinin bölge köylerinin muhtarları ile hayvancılıkla uğraşanlara ulaşarak, kuzunun sahibini bulmak için çalışma başlattığı bildirildi.

Kaynak: İHA