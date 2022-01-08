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Son dakika haberi | Elazığ'da 2 farklı trafik kazası: 8 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Elazığ'da 2 farklı trafik kazası: 8 yaralı Elazığ'da meydana gelen 2 farklı trafik kazasında, 8 kişi yaralandı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 2 farklı trafik kazası: 8 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen 2 farklı trafik kazasında, 8 kişi yaralandı.

İlk kaza, Elazığ- Keban yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ACL 099 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Ağaçları deviren otomobil, takla attıktan sonra durabildi. Kazada, 4 kişi yaralandı.

İkinci kaza ise merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Somuncu Baba Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç. idaresindeki 23 EC 539 plakalı otomobil ile A.G. yönetimindeki 23 ABG 149 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı.

Her iki kazada da yararılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Son dakika haberi | Elazığ'da 2 farklı trafik kazası: 8 yaralı

Son dakika haberi | Elazığ'da 2 farklı trafik kazası: 8 yaralı

Son dakika haberi | Elazığ'da 2 farklı trafik kazası: 8 yaralı

Son dakika haberi | Elazığ'da 2 farklı trafik kazası: 8 yaralı

Son dakika haberi | Elazığ'da 2 farklı trafik kazası: 8 yaralı

Son dakika haberi | Elazığ'da 2 farklı trafik kazası: 8 yaralı

Son dakika haberi | Elazığ'da 2 farklı trafik kazası: 8 yaralı

Son dakika haberi | Elazığ'da 2 farklı trafik kazası: 8 yaralı

Son dakika haberi | Elazığ'da 2 farklı trafik kazası: 8 yaralı

Son dakika haberi | Elazığ'da 2 farklı trafik kazası: 8 yaralı

Son dakika haberi | Elazığ'da 2 farklı trafik kazası: 8 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Son Dakika Haberleri

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