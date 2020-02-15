Elazığ'da 2 aracın 7 lastiği çalındı
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Elazığ'da 2 aracın 7 lastiği çalındı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meclis üyesine ait 2 aracın 7 lastiği kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

15.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:42
Elazığ'da 2 aracın 7 lastiği çalındı

'ın ilçesinde meclis üyesine ait 2 aracın 7 lastiği kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.


Olay, ilçeye bağlı İsmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye meclis üyesi 'a ait araçlardan birinin 4, diğerinin 3 lastiği gece yarısı çalındı. Sabah araçlarının lastiklerinin çalındığını fark eden Aydın, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler inceleme yaparak şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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