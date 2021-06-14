Elazığ'da yangın: 2 araç küle döndü 1 ev kullanılamaz hale geldi
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Elazığ'da yangın: 2 araç küle döndü 1 ev kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da yangın: 2 araç küle döndü 1 ev kullanılamaz hale geldi Elazığ'da bir köyde çıkan yangında 2 araç küle döndü, 1 ev ise kullanılamaz hale geldi.

Elazığ'da yangın: 2 araç küle döndü 1 ev kullanılamaz hale geldi

ELAZIĞ - Elazığ'da bir köyde çıkan yangında 2 araç küle döndü, 1 ev ise kullanılamaz hale geldi.

Olay, Alacakaya İlçesinin Gürçubuk Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 00.20 sıralarından garaj içerisinde bulunan park halindeki araçta, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bir anda alevlere teslim olan otomobilde patlama meydana geldi. Patlamanın ve rüzgarın etkisiyle yangın, çevrede bulunan başka bir araca ve boş olduğu öğrenilen bir eve sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ve köy halkının çabalarıyla yangın bir saat süren çalışma sonucunda söndürüldü. Yangında 2 otomobil ile bir ev kullanılmaz hale geldi.

İtfaiye ve jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme yaptı.

Elazığ'da yangın: 2 araç küle döndü 1 ev kullanılamaz hale geldi
Elazığ'da yangın: 2 araç küle döndü 1 ev kullanılamaz hale geldi
Elazığ'da yangın: 2 araç küle döndü 1 ev kullanılamaz hale geldi
Elazığ'da yangın: 2 araç küle döndü 1 ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç

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