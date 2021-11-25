Elazığ'da 2,5 kilogram esrar ele geçirildi - Haberler
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Elazığ'da 2,5 kilogram esrar ele geçirildi

AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Elazığ'da 2,5 kilogram esrar ele geçirildi

Elazığ'da streç filme sarılı 2,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da streç filme sarılı 2,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında M.S.K'nin kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Takibe alınan şüphelinin kullandığı otomobili yol kontrol noktasında durduran ekipler, narkotik köpeği yardımıyla yaptıkları aramada streç filme saralı 2,5 kilogram kubar esrar buldu.

Gözaltına alınan M.S.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

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