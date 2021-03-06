Elazığ'da 19 saatlik kura ile 4 bin 598 depremzede evlerine kavuştu
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Elazığ'da 19 saatlik kura ile 4 bin 598 depremzede evlerine kavuştu

06.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:58

Elazığ'da 19 saatlik kura ile 4 bin 598 depremzede evlerine kavuştu Elazığ'da 19 saat süren kura çekimiyle 4 bin 598 depremzede evine kavuştu.

Elazığ'da 19 saatlik kura ile 4 bin 598 depremzede evlerine kavuştu

ELAZIĞ - Elazığ'da 19 saat süren kura çekimiyle 4 bin 598 depremzede evine kavuştu.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 20 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde 20 binden fazla konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında binlerce konut tamamlandı, bir kısmı ise geçtiğimiz aylarda hak sahiplerine teslim edildi. Yemişlik, Çatalçeşme, Zafran ve Karşıyaka Mahallesi'nde AFAD ve TOKİ işbirliği ile yapılan büyük bir bölümü tamamlanan 4 bin 598 konut için kura çekimi yapıldı.

İl Özel İdaresi toplantı salonunda 1.Noter Ahmet Alıcı başkanlığında dün 08.30'da başlayan kura çekimleri 19 saat 25 dakika sürerek bugün saat 03.50'de sona erdi. Çekilen kuralarla 4 bin 598 hak sahibi daha evlerine kavuşmuş oldu. Kamera karşısında çekilen kuralarda isimleri çıkan hak sahiplerinin kısa sürede ilan edilerek anahtar teslimlerinin yapılmasının planlandığı bildirildi.

Elazığ'da 19 saatlik kura ile 4 bin 598 depremzede evlerine kavuştu
Elazığ'da 19 saatlik kura ile 4 bin 598 depremzede evlerine kavuştu
Elazığ'da 19 saatlik kura ile 4 bin 598 depremzede evlerine kavuştu
Elazığ'da 19 saatlik kura ile 4 bin 598 depremzede evlerine kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ

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