Elazığ'da, 19 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı

07.11.2019 19:32 | Son Güncelleme: 07.11.2019 19:32

Elazığ'da 19 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 77 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 77 yıl 4 ay hapis kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.L'nin kent merkezinde bir adreste saklandığını tespit etti.

Operasyonla yakalanan M.L, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA