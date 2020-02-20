Elazığ'da 1893 uyuşturucu hap ele geçirildi
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Elazığ'da 1893 uyuşturucu hap ele geçirildi

ELAZIĞ'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, 1893 uyuşturucu hap ele geçirildi.

20.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:50
Elazığ'da 1893 uyuşturucu hap ele geçirildi

ELAZIĞ'da tarafından düzenlenen operasyonda, 1893 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kent merkezinde uyuşturucu sattığı tespit edilen H.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 1893 uyuşturucu hap, 3 gram kokain, 5 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. 

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.D., tutuklandı.

Kaynak: DHA
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