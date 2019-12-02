Elazığ'da 18 kilo 600 gram esrar ele geçirildi
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Elazığ'da 18 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 18 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

02.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:49
Elazığ'da 18 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

'da düzenlenen operasyonda 18 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti, kullanımı ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda ekipler, kent merkezinde şüphe üzerine takibe alınan kamyonetten inen sürücünün elindeki poşette esrar olduğunu tespit etti.

Aramada 18 kilo 600 gram bulundu, kamyonet sürücüsü H.K. gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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